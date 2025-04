Mannheim – Wasser sprudelt an öffentlichen Plätzen: Brunnensaison beginnt wieder

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit dem Anstieg der Temperaturen und den nahenden Osterferien stellt die Stadt Mannheim wieder die Springbrunnen an öffentlichen Plätzen an. Bis zu den Osterfeiertagen werden die meisten Springbrunnenanlagen im Stadtgebiet wieder sprudeln.

„Mit den Brunnen leistet die Stadt einen Beitrag dazu, das Stadtbild zu verschönern und in den Sommermonaten kühle Orte zum Verweilen mit Aufenthaltsqualität zu schaffen”, sagt der für Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Der Spargelbrunnen am Rathaus Käfertal wird voraussichtlich Ende April in Betrieb gehen. Die notwendigen Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten an der Skulptur werden aufgrund des liebevoll aus der Bevölkerung angebrachten Osterschmucks auf nach den Feiertagen vertagt. Leider sind die Brunnen immer wieder Opfer von Vandalismus. So wurde über den Winter ein Schwert der Grupello-Pyramide am Paradeplatz verbogen und muss gerichtet werden. An dem Brunnen gibt es auch eine Undichtigkeit, die noch begutachtet wird. Gegenebenfalls sind hier weitere Maßnahmen notwendig.

Hintergrund

Die Springbrunnenanlagen im Stadtgebiet werden vom Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement betreut. Die Fontänenanlage, der Tritonenbrunnen und der Atlantenbrunnen am Wasserturm werden im Auftrag der Stadt von der MVV betrieben, die restlichen 17 Springbrunnen von der Stadt selbst. Das Brunnenwasser ist nicht zum Trinken geeignet, hierfür stehen spezielle Trinkbrunnen zur Verfügung, die Anfang Mai angeschaltet werden.

Springbrunnen-Saison 2025:

1 Jungbrunnen Sandhofer Stich

2 Brunnen Marktplatz Schönau

3 Brunnen Roggenplatz Waldhof

4 Brunnenanlage Waldhof-Passerelle

5 Rheintöchterbrunnen Freyaplatz Gartenstadt

6 Spargelbrunnen Rathausplatz Käfertal (voraussichtlich ab Ende April)

7 Fontänenfeld Wassergarten Alter Messplatz Neckarstadt

8 Wasserbecken U-Halle (BUGA)

9 Flügelrad-Brunnen Marktplatz Pfingstberg

10 Kachelbrunnen Bechererplatz Friedrichsfeld

11 Fontänenfeld Marktplatz Rheinau

12 Pilwe-Brunnen Marktplatz Neckarau

13 Fontänenfeld Lindenhofplatz

14 Grupello-Pyramide Paradeplatz Innenstadt

15 Sprühdüsen-Brunnen Dalbergplatz Innenstadt

16 Papyros-Brunnen P7 Innenstadt

17 Pelikan Brunnen O7 Innenstadt

18, 19, 20 Fontänenanlage, Tritonenbrunnen und Atlantenbrunnen am Friedrichsplatz (Auftrag MVV)

