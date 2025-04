Mannheim – Polizei stellt bei Time Warp Kontrollen mehrere Hundert Gramm verschiedener Drogen sicher – Veranstaltung verlief durchweg friedlich

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am vergangenen Wochenende fand von Samstagabend, 19:30 Uhr, bis Sonntagmittag, 14:30 Uhr, auf dem Mannheimer Maimarktgelände die international bekannte Technoveranstaltung “Time Warp” statt und zog etwa 20.000 Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet sowie fast 150 verschiedenen Ländern in die Quadratestadt.

Um die Sicherheit der Veranstaltung zu gewährleisten, war das Polizeipräsidium Mannheim am gesamten Wochenende mit einer Vielzahl an Einsatzkräften unter dem bewährten Einsatzkonzept der vergangenen Jahre rund um das Veranstaltungsgelände sowie auf den genutzten Anreisestraßen zugegen. Auf dem Gelände war wie üblich eine Polizeisonderwache eingerichtet, welche während der gesamten Veranstaltung durchgängig besetzt war. Durch mobil und stationär eingesetzte Kräfte der Verkehrspolizei mussten an- und abreisende Gäste jederzeit mit Kontrollen – insbesondere auf den Verkehrsrouten rund um das Veranstaltungsgelände – rechnen. Weiterhin wurden verdächtige Personen auf dem Veranstaltungsgelände, wie auch im näheren örtlichen Umfeld um das Maimarktgelände kontrolliert. So kam es insgesamt zu mehr als 180 Fahrzeugkontrollen und über 620 Personenkontrollen. In der Bilanz erfassten die Ermittlerinnen und Ermittler 298 Strafanzeigen. Davon erwarten 284 Personen eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Einsatzkräfte stellten folgende Betäubungsmittel sicher:

100,77 Gramm Kokain

17 Gramm LSD

82,24 Gramm Amphetamin

8,5 Gramm Methamphetamin / Crystal

184 Tabletten + 110,93 Gramm XTC

81,48 Gramm MDMA

6,5 Gramm psilocybinhaltige Pilze

5,53 Gramm Ketamin

sowie mehrere Kleinstmengen anderer, noch nicht identifizierter Substanzen.

Im Gesamten wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von mehr als 16.000 Euro erhoben.

Weiterhin kam es auf dem Veranstaltungsgelände zu mehreren Diebstahls- und Raubdelikten, wobei die Täter unbeobachtete Momente in Menschenansammlungen ausnutzten und den Geschädigten die Halsketten gewaltsam entrissen. Die Anzahl der so entwendeten Halsketten beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf acht Fälle. Ein 23-jähriger italienischer Tatverdächtiger konnte vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug.

Auch gegen einen 31-jährigen Georgier, welche in Berlin wohnhaft ist, beantragte die Staatsanwaltschaft Mannheim aufgrund unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen einen Haftbefehl, welcher durch das Amtsgericht Mannheim in Vollzug gesetzt wurde. Bei dem 31-Jährigen wurden verschiedene Betäubungsmittel wie Kokain, Amphetamin, LSD und Ecstasy aufgefunden, welche ersten Ermittlungen zufolge zum Weiterverkauf bestimmt gewesen sein sollen.

Trotz der genannten Straftaten kann seitens der Polizei von einem durchweg friedlichen Veranstaltungsverlauf berichtet werden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim