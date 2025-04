Ludwigshafen – ERSTMELDUNG – Polizeieinsatz Gartenstadt

Worms – Monzernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag, 07.04.2025, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit tödlichen Ausgang bei Monzernheim. Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 27-Jähriger aus Eich die Landesstraße 409 aus Richtung Bechtheim kommend in Richtung Monzernheim. In einer leichten Rechtskurve geriet der PKW des 27-Jährigen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem PKW ... Mehr lesen »