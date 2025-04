Ludwigshafen – Einladung: Sitzung des Ortsbeirates Ruchheim und Sprechstunden der Ortsvorsteher Mundenheim/Friesenheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mitglieder des Ortsbeirates Ruchheim treten am

Montag, 14. April 2025, 18 Uhr,

Seniorentagesstätte Ruchheim, Schloßstraße 1a,

zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Tagesordnung:

1. Einwohnerfragestunde

2. Bericht des Ortsvorstehers

3. Sachstandsbericht – Unbeschränkter Bahnübergang RHB

4. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Befestigung des Banketts am Kreuzgraben, direkt nach der Einfahrt von der Fußgönheimer Straße aus

5. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Berichterstattung bezüglich der kommunalen Wärmeplanung in Ruchheim

6. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Kontrollgänge durch den KVD als sogenannte “Gassi-Streife”

7. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Wendemöglichkeit für Straßenbahnen zwischen Ruchheim Bahnhof und Maxdorf Bahnhof /2

8. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Reinigung des kleinen Grabens hinterm Dorf Richtung Vogelwiese

9. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Beschäftigung einer Fachkraft GemeindeschwesterPlus

10. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Toilettenräume der Astrid-Lindgren-Grundschule

11. Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat

Verkehrsberuhigung Maxdorfer Straße

12. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Sachstand bezüglich E-Ladestation(en) und Lastenfahrräder in den GAG Wohnquartieren

13. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Fußgänger-Verbindungsbrücke an Straßenbahnhaltestelle

14. Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat

Baumfällarbeiten, alte Gärtnerei, Straße Hinterm Dorf

15. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Dachsanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Ruchheim

16. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Instandsetzung des Gehweges entlang der L525

17. Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat

Wasserqualität – Nitratbelastung /3

18. Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat

Ausbaupläne am Römig, aktueller Stand

19. Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat

Ausbau Glasfasernetz

20. Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat

Verkehrszählung Maxdorfer Straße

Hierzu laden wir Sie herzlich ein und bitten gleichzeitig um die Veröffentlichung einer Notiz in Ihrem Terminkalender.

Ortsvorsteherbüro geschlossen

Das Ortsvorsteherbüro Mundenheim, Mundenheimer Straße 35, ist in der Zeit von Montag, 14. April bis einschließlich Dienstag, 22. April 2025, geschlossen. Anfragen können per E-Mail an

OV-Mundenheim@Ludwigshafen.de gesendet werden. Die Bearbeitung erfolgt ab dem 23. April 2025.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Friesenheim

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers von Friesenheim, Dr. Thorsten Ralle, findet am Montag, 14. April 2025, von

9 bis 12 Uhr im Ortsvorsteherbüro, Luitpoldstraße 48, statt.

Quelle: Stadt Ludwigshafen