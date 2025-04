Ludwigshafen – BASF unterstützt den Ludwigshafener Sport mit 50.000 Euro

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Das BASF-Sportspendenprojekt geht mit einer Fördersumme von 50.000 Euro in die nächste Runde. In Zusammenarbeit mit dem Ludwigshafener Sportverband möchte das Unternehmen das ehrenamtliche Engagement im Sport würdigen und unterstützen. Ab dem 7. April 2025 können Ludwigshafener Vereine ihre Förderanträge einreichen.

Sportvereine sind unverzichtbare Orte der Begegnung, Integration und Gemeinschaft. Sie bilden einen wichtigen Stützpfeiler unserer Gesellschaft und leben vor allem vom ehrenamtlichen Engagement. Die rund 150 Ludwigshafener Sportvereine zählen insgesamt etwa 50.000 Mitglieder, von denen rund 12.000 Kinder und Jugendliche sind.

Die Bewerbungsphase läuft vom 7. April bis zum 31. Mai 2025. In dieser Zeit können die Vereine ihre Anträge einreichen. Eine unabhängige Jury, bestehend aus Vertretern von BASF, dem Ludwigshafener Sportverband, der Stadt Ludwigshafen (Bereich Sport und Ehrenamt) sowie regionalen Medien, entscheidet über die Mittelverteilung. Eine Checkliste für die Antragstellung ist auf der Website des Ludwigshafener Sportverbandes (www.ludwigshafener-sportverband.de) zu finden. Der Antrag sollte den Fördergrund kurz zusammenfassen und darf fünf Seiten nicht überschreiten. Zusätzlich muss ein gültiger Nachweis der Gemeinnützigkeit beigefügt werden.

„Sportvereine leisten viel mehr als sportliche Förderung – sie stiften Zusammenhalt, schaffen soziale Räume und geben insbesondere jungen Menschen Halt. Dass die BASF dieses Engagement unterstützt, ist nicht nur eine Investition in den Sport, sondern in unsere Stadtgesellschaft. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Spannungen ist das ein starkes Zeichen“, betont Ludwigshafens Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin Jutta Steinruck.

Winfried Ringwald, Vorsitzender des Ludwigshafener Sportverbandes, unterstreicht: „Die Anforderungen an unsere Sportvereine steigen, gleichzeitig fehlen vielerorts Ressourcen sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht. Dass die BASF sich weiterhin klar zum Ludwigshafener Sport bekennt, ist für uns als Verband ein wichtiges Signal. Denn ohne starke Partner lassen sich die Herausforderungen der nächsten Jahre nicht stemmen.“

„Gerade in den aktuellen Zeiten ist es wichtig, dass Menschen zusammenkommen und sich austauschen. Sport kann genau das erreichen. Daher unterstützen wir Sportvereine und das Ehrenamt aus Überzeugung. Sportvereine bringen Menschen zusammen – über den Sport entsteht Austausch, gegenseitiges Verständnis und Freundschaft. Herkunft, Alter oder Geschlecht spielen keine Rolle. So muss es sein und vor allem: bleiben. Dazu braucht es viele Freiwillige und viel Engagement. Mit unserem Sportspendenprojekt unterstützen wir genau das“, erklärt Anna Katharina Rapp, Leiterin Gesellschaftliches Engagement der BASF SE.

Informationen zum BASF-Sportspendenprojekt bei:

BASF SE

ESM/KS – Z024

Ulrich Spettmann

Carl-Bosch-Straße 38

67056 Ludwigshafen

Tel.: 0621 60-20330

E-Mail: ulrich.spettmann@basf.com