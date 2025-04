Ludwigshafen – Am Dienstag vorübergehende Sperrung von Fahrstreifen auf der Hochstraße Nord (B44) wegen Bauwerksprüfungen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 8. April 2025, werden auf der Hochstraße Nord (B44) im Rahmen der jährlichen erweiterten einfachen Prüfung diverse Hohlkästen von oben bestiegen. Die Prüfungen werden in den verkehrsarmen Zeiten von 9 Uhr bis 15 Uhr durchgeführt. Während dieser Zeit kommt es in Fahrtrichtung Mannheim, in Höhe der Abfahrt Heinigstraße, zu leichten Verkehrseinschränkungen. Hierfür wird die linke Hauptspur in diesem Bereich gesperrt und der Verkehr vorbeigeleitet. Auf der Abzweigspur zur Heinigstraße befindet sich ebenfalls ein Zustieg. Auch hier wird die Abfahrt während der Prüfung der Hohlkästen kurzzeitig gesperrt. Am Dienstag, 15. April 2025, werden mehrere Hohlkästen im Bereich des Fuß- und Radweges zur Kurt-Schumacher-Brücke von Süden kommend in Richtung Mannheim von oben bestiegen. Der Rad- und Fußgängerverkehr wird an den jeweiligen Arbeitsstellen vorbeigeleitet.

Die Baustellen werden durch den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) abgesichert. Die regelmäßigen Bauwerksprüfungen sind notwendig, um potenzielle Schäden frühzeitig zu identifizieren und zu beheben. Dies gewährleistet, dass die Hochstraße Nord weiterhin befahrbar bleibt, während an der Hochstraße Süd Arbeiten zum Lückenschluss und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer*innen um besondere Achtsamkeit und um Verständnis für etwaige Einschränkungen.

Quelle: Stadt Ludwigshafen