Ludwigshafen – After School Night: Karriere entdecken bei der Sparkasse Vorderpfalz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Welche beruflichen Möglichkeiten bietet die Sparkasse Vorderpfalz? Welche Abteilungen lernt man während der Ausbildung oder während eines dualen Studiums kennen? Und wie sieht der Arbeitsalltag in einer modernen Bank wirklich aus? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es bei der After School Night am 7. Mai 2025 ab 16:45 Uhr in der Hauptstelle der Sparkasse Vorderpfalz in der Ludwigstraße 52 in Ludwigshafen.

Als Projekt der bestehenden Ausbildungs- und Studienjahrgänge richtet sich das Event an Schülerinnen und Schüler, die sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium in der Finanzbranche interessieren und einen direkten Einblick in die Praxis erhalten möchten. Dabei stehen die verschiedenen Tätigkeitsbereiche sowie die jungen Erwachsenen, die bereits Teil des Teams sind, im Mittelpunkt: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können mit aktuellen Auszubildenden und dual Studierenden ins Gespräch kommen, von deren Erfahrung profitieren und wertvolle Kontakte für ihren eigenen Berufseinstieg knüpfen. Sie erfahren aus erster Hand und eigener Erfahrung, welche Karrieremöglichkeiten die Sparkasse Vorderpfalz bietet und wie die Ausbildung zu Bankkaufleuten bzw. das duale Studium BWL – Bank oder BWL – Finanzdienstleistungen in der Praxis abläuft.

Die derzeitigen Ausbildungs- und Studienjahrgänge führen durch den Abend und stellen mit Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der verschiedenen Fachabteilungen, die Vielfalt der Sparkasse Vorderpfalz vor. Sie geben exklusive Einblicke und beantworten alle wichtigen Fragen.

Neben informativen Gesprächen kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz: kostenfreies Essen und Getränke runden den Abend ab. Zudem erwartet die Gäste eine kleine Überraschung. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung über die Webseite www.sparkasse-vorderpfalz.de erforderlich. Anmeldeschluss ist der: 5. Mai 2025.

Foto: Sparkasse Vorderpfalz lädt Schülerinnen und Schüler zur After School Night in ihre Hauptstelle in Ludwigshafen ein (Adobe Stock)

Quelle: Sparkasse Vorderpfalz