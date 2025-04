Leimen – Personen blockieren Werkseinfahrt

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Mädchen für Berufe in den Bereichen Technik, Handwerk, Naturwissenschaften und Politik und im Gegenzug Jungen für „klassische Frauenberufe“ zu begeistern und ihnen so neue berufliche Perspektiven zu eröffnen, ist Ziel des Girls‘ Day und des Boys‘ Day. Auch die Stadt Landau hat sich in diesem Jahr wieder am Aktionstag beteiligt. ... Mehr lesen »