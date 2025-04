Landauer Gebäudebrüterkataster: Melden Sie Brutplätze und helfen Sie, Vögel wie den Hausrotschwanz zu schützen!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 8. April 2025, werden auf der Hochstraße Nord (B44) im Rahmen der jährlichen erweiterten einfachen Prüfung diverse Hohlkästen von oben bestiegen. Die Prüfungen werden in den verkehrsarmen Zeiten von 9 Uhr bis 15 Uhr durchgeführt. Während dieser Zeit kommt es in Fahrtrichtung Mannheim, in Höhe der Abfahrt Heinigstraße, ... Mehr lesen »