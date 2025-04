Landau – Viel Neues beim Parken: Parkscheinautomaten mit Touch-Display, eine klarere Regelung für den Weißquartierplatz und die geplante Ausweitung des Parkquartiers West

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Gleich drei Neuerungen gibt es aktuell beim Parken in Landau. Darüber informiert jetzt die Stadtverwaltung. Ihr Ziel: faires, übersichtliches und benutzendenfreundliches Parken für alle.

So stehen ab sofort zwei neue Parkscheinautomaten mit Touch-Display auf dem Alten Meßplatz und dem Weißquartierplatz – die ersten in Landau. Die Automaten sind modern, flexibel und leicht zu bedienen. Die Stadt Landau stellt vorerst diese zwei und in wenigen Wochen noch zwei weitere Parkscheinautomaten mit Touch-Display in der Westbahnstraße und in der Straße Am Großmarkt auf und sammelt dann Erfahrungen, bevor sie weitere Automaten ausschreibt. Mittelfristig sollen nur noch diese attraktiven Parkscheinautomaten in der Innenstadt zu finden sein.

Außerdem entschärft die Stadt die Situation auf dem Weißquartierplatz. Hier ist auf Wunsch des Einzelhandels seit November vergangenen Jahres ausschließlich Kurzzeitparken von maximal vier Stunden möglich. Da die Parkscheinautomaten auf dem Weißquartierplatz aber nicht nur den Platz selbst, sondern auch die angrenzenden Straßen bedienen, geben sie weiterhin Tagestickets aus – noch. Bis Ostern wird die Verwaltung das ändern und zwei zusätzliche Automaten in der Weißquartierstraße und der Moltkestraße aufstellen. Diese geben dann auch Tagestickets aus, während an den Automaten auf dem Weißquartierplatz künftig ausschließlich Kurzzeittickets erhältlich sein werden. Die Stadt reagiert damit auf Beschwerden aus der Bevölkerung.

Last but not least plant die Verwaltung die Ausweitung des Parkquartiers West. Neu mit in die Bewirtschaftung aufgenommen werden die restliche Eichbornstraße, die Straße Im Löhl, die Mühlhausenstraße und die Schattenmannstraße. In den kommenden Wochen führt die Stadt vorbereitende Maßnahmen durch und stellt etwa Schilder und Parkscheinautomaten auf.

Zahlreiche Informationen zum Parken in Landau, zu Parkquartieren, Parktickets und Co. gibt es online auf www.landau.de/parken.

Bildunterschrift: Neu in Landau: Parkscheinautomaten mit Touch-Display, wie hier auf dem Weißquartierplatz. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle/Foto: Stadt Landau in der Pfalz