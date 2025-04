Landau – EWL öffnet Türen für Berufsorientierung beim Girls’ und Boys’ Day

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Girls’ und Boys’ Day gibt Jugendlichen praktische Einblicke in Verwaltung und Gartenbau.

Wie gestaltet man das Stadtbild mit? Wer kümmert sich um den richtigen Umgang mit Abfall? Und was macht eigentlich eine Gärtnerin oder ein Gärtner im städtischen Bauhof? Am bundesweiten Girls’ und Boys’ Day konnten jetzt Jugendliche beim Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) vor Ort erleben, wie vielfältig und praxisnah die Arbeit in einem kommunalen Betrieb sein kann.

In diesem Jahr nahmen an dem bundesweiten Aktionstag vier Jugendliche aus unterschiedlichen Klassenstufen von Schulen aus Landau und dem Umland teil – jeweils zwei in der Verwaltung und zwei im Gartenbau des EWL-Bauhofs.

Astschere und Wattestäbchen – echte Einblicke in den Arbeitsalltag

Eines der beiden Schüler-Duos begleitete am Girls’ und Boys’ Day das Team der EWL-Verwaltung. Dabei lernten sie nicht nur typische Aufgaben von Verwaltungsfachangestellten kennen, sondern bekamen auch einen praktischen Eindruck von zielgerichteter Kommunikation: Gemeinsam mit dem Abfallberater Andreas Fischer erarbeiteten die beiden ein Drehbuch und drehten danach ein eigenes Erklärvideo – Thema: die richtige Entsorgung von Wattestäbchen.

„Mich hat beeindruckt, wie engagiert die Jugendlichen bei der Sache waren – vor allem beim Videoprojekt“, sagt Andreas Fischer. „Es ist großartig zu sehen, wie schnell sie Ideen entwickeln und mit welchen Fragen sie an die Themen herangehen. Genau solche Kontakte brauchen wir, um junge Menschen frühzeitig für Umwelt- und Entsorgungsberufe zu begeistern.“

Parallel dazu war das zweite Duo im Gartenbau des EWL-Bauhofs im Einsatz. Dort durften die beiden direkt mit anpacken – zusammen mit einem Team des EWL-Bauhofs brachten sie im Schillerpark Rindenmulch als Abdeckung auf die Beete aus. „Unsere Arbeit im Gartenbau oder beim Erhalt der Straßen ist unglaublich vielfältig“, erläutert Ulrike Voss, Spartenleiterin Grünflächenpflege beim EWL-Bauhof. „Die Jugendlichen sind oft überrascht, wie sehr Technik, Natur und Umweltschutz dabei zusammenspielen.“

Und was sagen die Schülerinnen und Schüler?

Die Rückmeldungen der Jugendlichen nach ihrem „Schnuppertag“ fielen sehr positiv aus: „Ich fand es spannend, wie viele verschiedene Aufgaben man im Gartenbau machen kann – und dass wir gleich mithelfen durften.“ Ein anderer Schüler ergänzte: „Die Einblicke und das Videomachen waren toll. Jetzt kann ich mir richtig gut vorstellen, später mal ein längeres Praktikum hier zu machen.“

Berufe kennenlernen, Perspektiven entdecken

Der EWL bildet je nach Bedarf in mehreren Berufsfeldern aus – unter anderem in den Bereichen Umwelttechnologie, Gartenbau, Verwaltung, Straßenunterhaltung sowie in einem dualen Studium Wirtschaftsingenieurwesen.

„Wir möchten jungen Menschen früh zeigen, wie vielseitig und wie wichtig die Arbeit in einem kommunalen Betrieb ist“, sagt Gönül Kuru, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit beim EWL. „Deshalb nutzen wir Aktionstage wie den Girls’ und Boys’ Day ganz bewusst, um mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu kommen – unabhängig davon, ob gerade eine Stelle offen ist.“

Bildtext Bild 1:

Kreativ am Aktionstag: Zwei Teilnehmende Schüler des Girls’ und Boys’ Day mit EWL-Abfallberater Andreas Fischer. Quelle: EWL – zum Abdruck frei.

Bildtext Bild 2

Tatkräftig mit anpacken beim Girls’ und Boys’Day: Zwei Schüler der IGS unterstützen das Team des EWL-Bauhofs bei der Grünpflege im Schillerpark.

Quelle: EWL