Kaiserslautern – Der FCK ist nach der Niederlage in Magdeburg jetzt Tabellenvierter

Magdeburg/Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar News – Der 1. FC Kaiserslautern hat das Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg mit 0:2 verloren. Beide Tore für die Magdeburger erzielte der 30-jährige Baris-Fahri Atik, der am 9. Januar 1995 in Frankenthal/Pfalz geboren wurde. Spielmacher Atik setzte sich im Strafraum gegen Jan Elvedi durch und schoss vor 27.270 Zuschauern in der ausverkauften Avnet Arena in der 29. Minute den Führungstreffer. Kurz vor der Halbzeitpause (43.) schlenzte Atik den Ball vom Strafraum an den rechten Innenpfosten und sorgte mit dem 2:0 für den Endstand sowie Heimsieg für die Magdeburger. Baris Atik begann in der Jugend im Jahr 2000 beim VT Frankenthal, wechselte dann 2001 zum SV Waldhof Mannheim und dann 2012 zur TSG 1899 Hoffenheim. Im Jahr 2017 machte er auch ein paar Spiele auf Leihbasis für den 1. FC Kaiserslautern. Seit 2021 spielt Atik beim 1. FC Magdeburg, auch der ehemalige Lauterer Philipp Hercher spielt jetzt in Magdeburg. Mit dem 12. Saisonsieg haben sich die Magdeburger am FCK vorbei auf den dritten Tabellenplatz verbessert. Magdeburg und der FCK haben beide 46 Punkte, aber der SCM hat mit 14 Toren plus ein besseres Torverhältnis als der FCK mit 6 Toren plus. Da der 1. FC Köln zu Hause mit 0:1 gegen Hertha BSC auch verloren hat, ist der Abstand mit vier Punkten auf den zweiten Platz (50 P.) gleich geblieben. Neuer Spitzenreiter in der 2. Bundesliga ist jetzt wieder der Hamburger SV mit 52 Zählern, der HSV feierte einen 3:0-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Text: Michael Sonnick

Foto : Philipp Hercher spielte fünf Jahre beim 1. FC Kaiserslautern (Foto Michael Sonnick)