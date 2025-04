Heppenheim – Startschuss für STADTRADELN 2025

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Heppenheim nimmt in diesem Jahr wieder an der bundesweiten Aktion STADTRADELN teil. Vom 1. bis 21. Mai 2025 sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, für den Klimaschutz in die Pedale zu treten, möglichst viele Alltagsfahrten mit dem Fahrrad zurückzulegen und damit Kilometer zu sammeln. Für den Aktionszeitraum haben sich 11 weitere Städte und Gemeinden aus dem Kreis gefunden, die zusammen Kilometer für den Kreis Bergstraße sammeln.

Im vergangenen Jahr beteiligten sich 343 aktive Radelnde in 20 Teams an der Aktion in Heppenheim. Die Teams setzten sich aus Vereinen, Unternehmen und privaten Gruppen zusammen. Auch einige der 37 Heppenheimer Kommunalpolitiker beteiligten sich. Insgesamt erradelten alle Aktiven gemeinsam 57.645 Kilometer, was einer CO₂-Einsparung von rund 10 Tonnen entspricht.

Für das STADTRADELN 2025 setzt sich Heppenheim das Ziel, die Ergebnisse des Vorjahres zu übertreffen und ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen. Alle Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine und Unternehmen sind herzlich eingeladen, Teams zu bilden und gemeinsam Kilometer zu sammeln. Jeder mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer zählt und trägt dazu bei, CO₂-Emissionen zu reduzieren und die eigene Gesundheit zu fördern.

So funktioniert die Teilnahme:

• Anmeldung: Interessierte können sich auf der offiziellen STADTRADELN-Website unter www.stadtradeln.de/heppenheim registrieren und einem bestehenden Team beitreten oder ein eigenes Team gründen.

• Zeitraum: Das STADTRADELN in Heppenheim findet vom 1. bis 21. Mai 2025 statt. In diesem Zeitraum sollen möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.

• Kilometer sammeln: Die geradelten Kilometer können über die STADTRADELN-App oder online eingetragen werden.

Die Stadt Heppenheim freut sich auf eine rege Teilnahme und hofft, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern ein starkes Zeichen für den Klimaschutz und die Förderung des Radverkehrs zu setzen.

Quelle: Stadt Heppenheim