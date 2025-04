Heppenheim – Ladies Talk der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Heppenheim am 24. April 2025

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Ladies Talk im April steht unter dem Motto „Frauen in der Politik“. Seit über 100 Jahren dürfen Frauen in Deutschland wählen und gewählt werden. Allerdings sind Frauen in deutschen Parlamenten auch heute noch unterrepräsentiert. Der Frauenanteil des neu gewählten 21. Bundestages liegt bei 32,4%.

Am Donnerstag, den 24. April 2025, sind alle interessierten Frauen herzlich zu einer Filmvorführung zu diesem Thema mit anschließender kurzer Diskussion eingeladen. Gezeigt wird ein Dokumentarfilm über Politikerinnen der Bonner Republik und um ihren Kampf um Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen.

Die weiteren Termine des Ladies Talk für 2025 sind am 22. Mai, 26. Juni, 25. September, 23. Oktober, 27. November und 11. Dezember. Ab sofort findet die Veranstaltung ohne Mitbring-Buffet statt.

Der Ladies Talk findet von 17:00 bis 19:00 Uhr in der Karlstraße 2 in Heppenheim statt und ist barrierefrei zugänglich.

Bei Rückfragen können sich Interessierte gerne an Tamara Bernhardt, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Heppenheim, unter Tel.: 06252-13 1277 oder per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte(at)stadt.heppenheim.de wenden.

Quelle: Stadt Heppenheim