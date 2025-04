Heidelberg – “Garten-Theater. Shakespeares grüne Welten”: Buchvorstellung von Stefan Schneckenberger im Museum Haus Cajeth

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 10. April 2025, 19 Uhr präsentiert Stefan Schneckenburger sein Werk “Garten-Theater. Shakespeares grüne Welten” im Vortragssaal Museum Haus Cajeth Haspelgasse 12, 69117 Heidelberg. Der Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 5 Euro.

William Shakespeare (1564–1616) hat Weltliteratur geschaffen. Oft spielen Pflanzen – er nennt etwa 140 Arten sehr passgenau – eine wichtige Rolle: Sie sind Symbole, interpretieren die Handlung, charakterisieren Personen und dekorieren in den Köpfen der Zuschauer die kulissenlose Bühne in der Blütezeit des Theaters der Zeit Elisabeths I. und Jakobs I. Dies belegt nicht nur Shakespeares Pflanzenkenntnisse, sondern auch die seines Publikums, das ihn sonst vielfach nicht verstanden hätte.

Stefan Schneckenburger stellt die Pflanzen in Shakespeares Werken vor und erläutert ihren botanischen und kulturgeschichtlichen Kontext. In seinem Buch »Garten-Theater. Shakespeares grüne Welten« werden erstmals in deutscher Sprache sämtliche in Shakespeares Gesamtwerk genannten Pflanzen dargestellt, mit zeitgenössischen Holzschnitten aus John Gerards »The Herbal« bebildert und durch Zitate auf Englisch und Deutsch (in der Übersetzung Frank Günthers) ergänzt. Eine Schatzkiste voller literarischem, botanischem und kulturhistorischem Wissen.

PD Dr. Stefan Schneckenburger ist Botaniker und arbeitete über 30 Jahre als Kustos und Direktor an Botanischen Gärten, zuletzt in Darmstadt, wo er Systematische Botanik, Blüten- und Evolutionsbiologie lehrte. Sein besonderes Interesse galt den Beziehungen zwischen Literatur und Botanik – u. a. bei Johann Wolfgang von Goethe und William Shakespeare.

Stefan Schneckenburger: Garten-Theater.Shakespeares grüne Welten.

wbg Academic in der Verlag Herder GmbH, Freiburg 2023.

680 Seiten, 72 Euro.

ISBN: 978–3‑534–27616‑5

Die Veranstaltung wird unterstützt von Hassbecker’s Galerie & Buchhandlung und der Gesellschaft der Freunde des Museums Haus Cajeth e.V.

Quelle: Freundeskreis Literaturhaus Heidelberg e.V.