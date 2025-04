Frankenthal – Fahrradiebstahl mit Täterfestnahme

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 06.04.2025, gegen 11.50 Uhr, wurde von Zeugen gemeldet, dass vier Personen am Fahrradabstellplatz am Hauptbahnhof jeweils ein Fahrrad entwendet hätten. Durch die Streife konnten die vier Männer im Alter zwischen 24 und 29 Jahren und ohne festen Wohnsitz in Deutschland in der Hannongstraße kontrolliert werden. Da keiner von ihnen einen Eigentumsnachweis für das mitgeführte Fahrrad erbringen konnte, wurden diese sichergestellt. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um vier Trekkingfahrräder der Marken Staige, Fortex, Merida und Stoneway. Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)