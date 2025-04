Sandhausen – SV Sandhausen trifft auf Verl – Sonntag, den 6. April, um 16:30 Uhr

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar.Zum Start der letzten Englischen Woche der Saison empfängt der SV Sandhausen den SC Verl in der Kurpfalz. Die Partie im GP Stadion am Hardtwald startet am Sonntag, den 6. April, um 16:30 Uhr. Im Rahmen der Pressekonferenz stellt sich Cheftrainer Kenan Kocak den Fragen der Journalisten.

Kenan Kocak über…

… die Partie gegen den VfB Stuttgart: Wir haben gesehen, dass die Truppe intakt ist. Leider haben wir uns selbst geschlagen. Nach dem schnellen Ausgleich lag der psychologische Vorteil beim Gegner, das hat uns nicht gutgetan.

… das Personal gegen Verl: Alexander Fuchs fällt wegen muskulärer Probleme weiterhin aus. Timo Königsmann (Reha nach Kreuzbandriss) ist noch nicht dabei. Taylan Duman und Christoph Ehlich sind angeschlagen.

Ehlich kann es möglicherweise schaffen für die Partie, bei Duman reicht es voraussichtlich nicht. Ebenso müssen wir auf Kapitän Jakob Lewald verzichten, der aufgrund muskulärer Probleme ausfällt. Wir hoffen, dass wir gegen München oder Aachen auf ihn zurückgreifen können.

… den SC Verl: Verl spielt eine gute Runde und steht nicht umsonst in der Tabellenregion, das müssen wir anerkennen. Sie haben gute Kicker, auf die wir uns vorbereiten müssen. Es gilt, gegen das spielstarke Mittelfeld unser eigenes Spiel durchzuziehen.

… Hoffnung im Abstiegskampf: Selbstverständlich wissen wir um die Situation. Wir sind dennoch nach wie vor davon überzeugt, es zu schaffen. Deshalb werden wir weiter täglich an unsere Grenzen und darüber hinaus gehen. Es bringt uns auch nichts, Prophezeiungen oder Hochrechnungen anzuschauen. Die können wir nicht beeinflussen. Wir wollen unsere Spiele erfolgreich gestalten, darauf liegt der Fokus. Wir müssen uns belohnen!

… einen möglichen Griff in die Trainer-Trickkiste: Ich bin kein Freund von Aktionismus. Was wir machen, muss Sinn ergeben.

… Diamant Lokaj: Wir mussten in einem derart wichtigen Spiel wie gegen Stuttgart einen noch recht unerfahrenen Spieler wie Diamant in die Startaufstellung werfen. Er hat auf einer sehr zentralen Position gespielt und die Sache für seinen ersten Startelfeinsatz gut gemacht. Es ist eine schöne Geschichte, da er aus dem Hardtwald-Campus stammt.

Quelle SVS