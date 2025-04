Rhein-Pfalz-Kreis – Girls’ Day bei Zeller Recycling – Ein Blick hinter die Kulissen

Rhein-Pfalz-Kreis / Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag dieser Woche fand bei Zeller Recycling der diesjährige Girls’ Day statt – ein bundesweiter Aktionstag, bei dem Mädchen die Möglichkeit bekommen, in technische und handwerkliche Berufe hineinzuschnuppern.

Besonders schön: Der Betriebsleiter Herr Gruber brachte seine Tochter mit, die ihren Vater an diesem Tag begleiten durfte. Herr Gruber, der für die Organisation und Koordination aller Prozesse bei Zeller Recycling verantwortlich ist, zeigte ihr persönlich, wie vielfältig und spannend die Arbeit in einem modernen Recyclingbetrieb sein kann.



Ein echtes Highlight des Tages: Sie durfte sogar selbst einen Bagger steuern – natürlich unter Aufsicht. Mit viel Neugier und Begeisterung ließ sie sich erklären, wie die Maschine funktioniert und welche Aufgaben damit im Betrieb erledigt werden.

Der Girls’ Day bei Zeller Recycling war nicht nur informativ, sondern auch inspirierend.

