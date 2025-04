Mannheim – Auto prallt gegen Ampel

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Samstagabend, gegen 21.41 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Mercedesfahrer mit weiteren drei Insassen den Friedrichsplatz stadteinwärts. Als er beabsichtigte auf den linken Fahrstreifen zu wechseln, näherte sich auf diesem ein nicht näher bekannter PKW mit überhöhter Geschwindigkeit. Daraufhin erschrak der Fahrer des Mercedes und lenkte sein Fahrzeug ruckartig nach rechts. Dabei kollidierte er mit dem Bordstein, wobei der rechte Vorderreifen platzte. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Ampel. Der Fahrer erlitt eine Thoraxprellung, seine 48-jährige Beifahrerin eine Prellung am Unterarm. Die beiden 16- und 17-jährigen Mitfahrerinnen auf der Rückbank erlitten jeweils einen Schock. Alle vier Personen kamen zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Ampel entstand erheblicher Sachschaden, sodass es zum Ausfall der Ampel kam. Bis diese repariert war, wurde der Verkehr durch die Polizei geregelt. Der Unfall wurde durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt aufgenommen.

