Ludwigshafen – Gefährliche Körperverletzung in der Bismarckstraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Samstag, den 05.04.2025, meldeten mehrere Zeugen gegen 23:50 Uhr ein Körperverletzungsdelikt in der Bismarckstraße in Ludwigshafen. Hierbei schlugen und traten mehrere Personen auf einen am Boden liegenden Geschädigten ein. Als die Polizei vor Ort eintraf, flüchteten alle Beteiligte von der Örtlichkeit. Durch die Polizei wurden zwei männliche Beschuldigte, ein 22-jähriger und ein 26-jähriger Mann, festgenommen. Die genaue Anzahl als auch die Identität der weiteren beteiligten Personen und des Geschädigten sind bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise, welche auf die Identität des Opfers und weitere Beteiligte schließen lassen. Sachdienliche Hinweise können unter der E-Mail Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621-96324150 abgegeben werden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken