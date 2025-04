Landau – Kind wirft Steine auf fahrendes Auto

Impflingen / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am gestrigen Nachmittag befuhr eine 25-jährige Verkehrsteilnehmerin gegen 17 Uhr mit ihrem Auto die Bundesstraße 38 in Fahrtrichtung Landau. In Höhe Impflingen standen zwei Kinder am Fahrbahnrand und warfen Steine auf das vorbeifahrende Auto der 25-Jährigen. Die Steine verursachten einen Lackschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein 7-jähriger Junge an der oberhalb der Fahrbahn liegenden Grillhütte festgestellt werden. Der 7-Jährige gab die Tat direkt zu.

Sollten weitere Verkehrsteilnehmer am gestrigen Tag durch das Steinewerfen geschädigt worden sein, können Sie sich bei der Polizei Landau per Mail: pilandau@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer: 06341-2870 melden.