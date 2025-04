Heidelberg – Sperrung des Schlossbergtunnels in den Abend- und Nachtstunden

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) Am Samstagmorgen gegen 11.00 Uhr beschmierte ein 26-jähriger Mann die Fassade eines Gebäudes des Unternehmens Heidelberg Materials in der Rohrbacher Straße in Leimen mit grüner Farbe. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete den Vorfall zunächst über den Polizeinotruf. Die eingesetzten Beamten konnten den 26-jährigen noch vor Ort widerstandlos festnehmen. Zur Tatausführung wurde ein ... Mehr lesen »