Speyer – Auftakt zur Nacht der Bibliotheken

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.Premiere im Land und in Speyer: Erstmals hat Rheinland-Pfalz am 4. April an der bundesweiten Nacht der Bibliotheken teilgenommen. Lesungen, Musik, Podien, Theater und vieles mehr boten große und kleine Bibliotheken in ganz Deutschland an. Auch in Speyer: Hier war Katharina Binz (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz, zu Gast, um die Bibliotheksnacht mit einem zentralen Auftakt zu eröffnen. Denn eine Speyerer Besonderheit ist die Bibliotheken-Vielfalt. Hier bestehen gleich mehrere Einrichtungen in Trägerschaft von Land, Stadt und Kirchen.

Bei der ersten Bibliotheksnacht für Rheinland-Pfalz seien 130 Bibliotheken in 110 Städten und Dörfern beteiligt, so informierte Ministerin Binz. Rheinland-Pfalz sei ein Bibliotheksland, das insgesamt 1500 solcher Einrichtungen zähle. „Zehn Millionen Menschen besuchen jährlich die Bibliotheken in unserem Land”, sagte Binz und betonte die Bedeutung dieser Zahlen für Demokratie, Gesellschaft und Bildung. Zugleich sei es für Bürgerinnen und Bürger möglich, auch bei schmalem Geldbeutel ganz einfach an Literatur, Unterhaltung und Wissen zu gelangen. Katharina Binz besuchte auf ihrer Eröffnungstour in Speyer ganz bewusst die Katholische öffentliche Bücherei St. Joseph. „Sie steht stellvertretend für einen bestimmten Typus von Bibliotheken, ohne die wir niemals diese große Bibliotheks-Dichte erhielten – für Klein- und Kleinst-Bibliotheken.”

Begrüßt wurde sie in St. Joseph von Büchereileiterin Christine Huber. Sie verwies auf das Engagement der insgesamt acht ehrenamtlich tätigen Frauen, die miteinander die Katholische öffentliche Bücherei am Laufen halten. „Man braucht viele Köpfe und Hände, um eine solche Bücherei zu führen”, sagte Huber. Die Bildungsministerin lobte das Engagement der Ehrenamtlichen ganz ausdrücklich, zugleich gratulierte sie zu einem großen Jubiläum: Die Bücherei neben der St. Josephs-Kirche kann dieses Jahr 100-Jähriges feiern. „Bibliotheken sind Orte der Kultur, Treffpunkte für Begegnung und Gemeinschaft”, so die Ministerin.

Dies wurde in der Katholischen öffentlichen Bücherei St. Joseph unmittelbar deutlich. Rund 60 Personen waren der Einladung des Büchereiteams zu einer musikalischen Lesung gefolgt: Liedermacher und Gitarrist Ulrich Zehfuß trat mit Schauspieler Timo Effler auf, der Gedichte von Mascha Kaléko präsentierte. Gleich zu Beginn des Abends hatten die „Neuen Wandermusikanten” auf dem Platz vor der Josephs-Kirche zum Ständchen aufgespielt.

Das Engagement der Katholischen öffentlichen Büchereien kann sich sehen lassen – im Bistum Speyer nehmen elf Einrichtungen an der bundesweiten Bibliotheksnacht teil. Kreativ geht es dabei zu, wie Christine Stuck, seit Ende 2024 Leiterin der Büchereifachstelle im Bischöflichen Ordinariat, unterstrich: Bobby-Car-Kino, Lesungen, Blind-Dates mit Buch und vieles mehr hätten sich die durchweg ehrenamtlichen Teams in den Büchereien einfallen lassen. Insgesamt, so Stuck, gibt es 101 Katholische öffentliche Büchereien im Bistum Speyer. „Hier engagieren sich 860 Ehrenamtliche, die im vergangenen Jahr 1750 Veranstaltungen auf die Beine gestellt haben.” Thomas Bauer, im Speyerer Ordinariat für den Bereich Büchereiarbeit mit zuständig, nannte in Anklang an die Vision des Bistums die gemeindeeigenen Büchereien ganz besondere „Segensorte” vor Ort.

Foto: Büchereileiterin Huber begrüßt die Gäste in der Bücherei St. Joseph in Speyer. © Der Pilger/Hubert Mathes

Quelle Bistum Speyer