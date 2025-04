Rhein-Pfalz-Kreis – In Mutterstadt geht was – rund 100 fleißige Helfer beim Saubermachtag in Mutterstadt

Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute findet in Mutterstadt der Saubermachtag statt. Pünktlich um 9:00 trafen sich ca. 100 fleißige Helfer am Rathaus. Mit dabei sind Vereine, Organistationen und Privatpersonen. Der Mutterstadter Beigeordnete Hartmut Kegel, hat die Teilnehmer im verschiedene Gruppen eingeteilt , Sicherheitshinweise gegeben und hat die Säuberungsgebiete zugewiesen. Ausgestattet mit Warnweste, Zangen und Müllsäcken machten sich die Müllsammler an die Arbeit. Die Müllsäcke werden an vorgegebenen Sammelstellen abgestellt und am Montag von Mitarbeitern der Verwaltung eingesammelt.

Bemerkenswert sind die zahlreichen Jugendliche, die sich bei der Reinigungsaktion beteiligt haben. So ist beispielsweise die Jugendpforte mit einigen Helfern mit am Start.

Zum Abschluss gibt es noch einen gemeinsamen Imbiss, der vom Gewerbeverein Mutterstadt sponsiert wird.

