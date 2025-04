Landau – Eröffnung von zwei ADAC Radservice-Stationen in Herxheim

Herxheim / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.Selbsthilfe-Angebot am Radweg

Der ADAC Pfalz eröffnet in Herxheim zwei ADAC Radservice-Stationen gemeinsam mit Vertretern von Gemeinde und Kreis sowie mit der MSV Herxheim. Der ADAC Ortsclub ist offizieller „Kümmerer“ der Stationen.

Immer mehr Menschen nutzen in ihrer Freizeit oder für den Arbeitsweg das Fahrrad. Diesem Mobilitätswandel passt sich der ADAC an und schafft neue Angebote. Dazu gehören auch Radservice-Stationen, die der ADAC Pfalz für die Fahrradpanne unterwegs seit 2024 an ausgewählten Standorten auf Radwegen und von Radfahrenden häufig frequentierten Orten aufstellt. 2025 folgen zehn weitere Stationen.

In Herxheim kamen zwei Standorte in Frage, die viel Radverkehr aufweisen: Am Festplatz hinter der Festhalle führt ein viel befahrener Radweg am Klingbach entlang, ebenso am Waldstadion, wo der Radweg auch am Einkaufszentrum vorbei führt. Daher befürwortete der ADAC Pfalz die Einrichtung von zwei Radservicestationen, die nun mit einer kleinen Eröffnungsfeier am Festplatz eingeweiht wurden. Der Vorsitzende des ADAC Pfalz, Joachim Ohmer, bedankte sich bei den Akteuren, die vor Ort waren und die Einrichtung der Radservicestationen mit auf den Weg gebracht hatten. Die MSV Herxheim wird sich als ADAC Ortsclub darum kümmern, dass die Stationen in gutem Zustand bleiben und ggf. Mängel beim ADAC Pfalz melden. Ihr Vorsitzender Marco Hammer erinnerte daran, dass der ADAC in seinen Gründungsjahren als Motorradverein angefangen habe und „wir freuen uns, dass der ADAC etwas für Fahrräder anbietet und kümmern uns gerne darum“.

Sven Koch, Bürgermeister der Ortsgemeinde Herxheim beschrieb, dass der Erste Beigeordnete des Landkreises, Georg Kern, der ebenfalls anwesend war, die Idee nach der Eröffnung der Radservicestation in Maikammer in den Herxheimer Gemeinderat eingebracht hatte. Die Gemeinde war gerne bereit, das Grundstück zur Verfügung zu stellen und der Bauhof hatte auch umgehend den Betonsockel angefertigt als die Stationen geliefert wurden: „Wer dazu aufruft, aufs Fahrrad umzusteigen, muss auch die entsprechende Infrastruktur bieten“. Sven Koch dankte dem ADAC Pfalz für die Station und ebenso auch der MSV Herxheim für die gute Kooperation: „Das ist ein Stück weit ein Musterprojekt wie Dorfgemeinschaft ideal funktioniert“. Gleichzeitig appellierte der Bürgermeister aber auch, dass die Station nicht dem Vandalismus zum Opfer fallen dürfe, weil solche Angebote dann nicht mehr gemacht werden.

Christian Sommer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herxheim dankte ebenfalls allen Beteiligten und freute sich vor allem darüber, dass an der Station hochwertiges Werkzeug vorzufinden sei.

Joachim Ohmer erinnerte daran, dass die Stationen für die Selbsthilfe sind, wer aber damit nicht klarkomme, „kann seit 2022 den ADAC auch bei Fahrradpannen rufen“. Straßenwachtfahrerin Sophia Fuchs, die zur Eröffnung gekommen war, demonstrierte den interessierten Eröffnungsgästen auch gleich in der Praxis, wie die Pannenhilfe am Fahrrad funktioniert.

Die ersten Radservicestationen hatte der ADAC Pfalz im vergangenen Jahr in Contwig, Maikammer und Freinsheim aufgestellt. In diesem Jahr folgten bereits eine in Pirmasens und nun die zwei Stationen in Herxheim. In Kürze kommen Stationen in Sippersfeld, Lohnsfeld, Althornbach, Schweigen-Rechtenbach, Battenberg und in Neustadt an der Weinstraße, direkt beim ADAC in der Europastraße, dazu.

Die anderthalb Meter hohen Reparatursäulen sind mit hochwertigem Werkzeug ausgestattet, darunter eine Fußluftpumpe inklusive Manometer, Reifenheber und verschiedene Werkzeugschlüssel. Damit können kleinere Reparaturen am Fahrrad aber auch an Kinderwagen, Skateboard oder am Rollstuhl direkt vor Ort durchgeführt werden.

Bundesweit gibt es bereits in elf Bundesländern ADAC Radservice-Stationen. In der Pfalz sind weitere Stationen an touristischen und stark frequentierten Radwegen in Planung. Eine bundesweite Übersichtsseite zu den ADAC Radservice-Stationen finden Sie unter www.adac.de/radservice-stationen

Sollte die Eigen-Reparatur vor Ort nicht gelingen, steht Mitgliedern auch die ADAC Fahrrad-Pannenhilfe (089 20 20 4000/Mobil 22 22 22) zur Verfügung. Bei der Eröffnung der Radservice-Station führte Straßenwachtfahrerin Sophia Fuchs das Equipment für Fahrrad-Reparaturen vor. Weitere Infos unter www.adac.de/fahrradpannenhilfe

Alle Werkzeuge im Überblick

Torx Schraubendreher T25

Schlitzschraubendreher

2 Mantelheber

Rollengabelschlüssel

Flaschenöffner

Inbus-Multitool

Kreuzschraubendreher

Gabelschlüssel Größe 8, 10, 13, 15

Fußluftpumpe mit Manometer

Quelle Foto Text – ADAC Pfalz e.V., Europastraße 1, 67433 Neustadt