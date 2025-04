Weinheim – Stadt bietet nochmal Bauplätze an – Neue Vergaberunde für die letzten elf Privatgrundstücke in „Allmendäcker“ startet am 7. April

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Noch elf von ursprünglich einmal 35 Grundstücken aus städtischer Hand im Neubaugebiet „Allmendäcker“ am Waidsee werden nun in einer weiteren Vergaberunde angeboten. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Start der Vergaberunde ist am Montag, 7. April. Ab diesem Zeitpunkt können Bewerbungen mit Kaufangeboten bei der Stadt eingereicht werden. Die Bewerbungsfrist endet am Dienstag, 10. Juni, 12 Uhr. Die Vergaberunden beruhen auf einem Gemeinderatsbeschluss vom Mai 2021. Der Gemeinderat hatte bereits im Mai 2021 über die Vergabe der städtischen Baugrundstücke beraten und beschlossen. Aus diesem Beschluss stammt auch das Verfahren, die Bauplätze gegen Höchstgebot unter Festsetzung eines Mindestgebotes zu verkaufen. Diese Entscheidung war vor dem Hintergrund getroffen worden, dass die Stadt das soziale Wohnen im Geschosswohnungsbau im Gebiet „Allmendäcker“ durch einen Verzicht an Grundstückserlösen fördert. Im Gegenzug dazu soll die weiteren Plätze nach Höchstgebot verkauft werden. Dazu wurden Mindestpreise pro Quadratmeter in Höhe ab 760 Euro festgelegt.

Die zum Verkauf stehenden Grundstücke sind zwischen 296 Quadratmeter und 396 Quadratmeter groß. Es handelt sich um die städtischen Bauplätze mit den Flurstücknummern 17912, 17914, 17927, 17943, 17944, 17945, 17946, 17947, 17953, 17954 und 17957. Weitere Angaben und Hinweise zum Verfahren stellt die Stadt ab Montag, 7. April, auf www.weinheim.de zur Verfügung. Die Gebotsöffnung findet am Donnerstag, 12. Juni, um 8 Uhr statt. Eine Publikumsteilnahme an dieser Veranstaltung ist ausgeschlossen. Bei der Gebotsöffnung werden die fristgerecht eingegangenen, verschlossenen Gebote gezählt, geöffnet, auf Vollständigkeit geprüft und die Endbeträge erhoben. In der sich anschließenden Auswertung wird für jeden Bauplatz die Rangfolge dieser Gebote ermittelt. Der Name des Bieters wird nicht öffentlich bekannt gegeben. Der Bieter erhält von der Stadtverwaltung Weinheim eine direkte Benachrichtigung.

Mehr Infos auf www.weinheim.de und ab Montag, 7. April, über den Direktlink

Quelle: Stadt Weinheim