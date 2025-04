Speyer – Teamwork bei den Maltesern leben – Ehrenamtliche Leitung für Stadtgliederung Speyer gesucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Ehrenamtlich als Führungskraft aktiv werden – und das neben Beruf, Familie und anderen Interessen? Das klingt nach einer Mammutaufgabe – gibt aber auch viel zurück. Prof. Dr. Christopher Wolf und sein Stellvertreter Matthias Geist führen in ihrem Ehrenamt als Diözesanleiter knapp 1.300 engagierte Malteser an 15 Standorten in der Pfalz und im Saarland an. Für die Stadtgliederung in Speyer suchen sie derzeit eine neue ehrenamtliche Führungskraft mit Teamgeist, Herzblut und Freude an

Malteser ist man nicht allein

Gemeinschaftssinn und Teamwork werden bei den Maltesern großgeschrieben. Das weiß Matthias Geist aus seiner langjährigen Erfahrung bei den Maltesern, zuletzt als stellvertretender Diözesanleiter in der Diözese Freiburg. Seit einigen Monaten ist er nun in der Diözese Speyer aktiv: „Zunächst einmal hat mich die Nähe zu meinem Wohnort Friedelsheim bei Bad Dürkheim an der ausgeschriebenen Position angesprochen“, so Geist. „Nach einem Kennenlerngespräch mit Christopher Wolf war mir aber auch schnell klar, dass wir als Team gut funktionieren würden und so fiel es mir leicht, mich mit meinem Engagement und Malteser-Spirit der neuen Aufgabe zu widmen.“ Prof. Dr. Christopher Wolf ergänzt: „Um uns gegenseitig zu entlasten, haben wir die Diözese in Vorder- und Westpfalz aufgeteilt. Das erleichtert uns die Arbeit, insbesondere bei Gliederungsbesuchen, der Teilnahme an Ortsversammlungen und den Jahresgesprächen. Wir sind immer im Austausch und arbeiten eng mit unseren hauptamtlichen Kollegen zusammen.“

Verantwortung übernehmen: Ehrenamtliche Leitung für Speyer gesucht

Für die Stadtgliederung Speyer suchen die Malteser nun eine ehrenamtliche Leitung. „Die Aufgabe ist eine großartige Gelegenheit, Verantwortung zu übernehmen und in einer engagierten, unterstützenden Gemeinschaft zu wirken. Die Arbeit in der Stadtgliederung Speyer ist abwechslungsreich und herausfordernd. Wer Freude daran hat, im Team zu arbeiten und sich für die Belange der Gemeinschaft einzusetzen, wird hier seine Erfüllung finden“, berichtet Wolf begeistert. Matthias Geist ergänzt: „Der zeitliche Aufwand beläuft sich auf etwa 15 bis 20 Stunden im Monat. Um gut mit seinen Ressourcen zu haushalten, sollten Aufgaben an Stellvertretungen oder ehrenamtliche Geschäftsführer bzw. Fachreferenten delegiert werden. Eine klare Aufgabenverteilung innerhalb der Gliederung sorgt für eine effiziente und geregelte Zusammenarbeit.“



Vielfältige Unterstützung für Ehrenamtliche

Unterstützung finden ehrenamtliche Führungskräfte nicht nur in der eigenen Gliederung. „Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit der ehrenamtlichen Diözesanleitung und der hauptamtlichen Geschäftsführung, die in organisatorischen und strategischen Fragen beratend zur Seite stehen. Zudem gibt es regelmäßige Schulungen und Fortbildungen, die zur Verbesserung der Führungskompetenzen beitragen. Auch die Unterstützung durch das Netzwerk der Malteser vor Ort ist von unschätzbarem Wert. Malteser-Familie ist mehr als nur ein Wort – sie lebt durch ihre enge Vernetzung und gegenseitige Unterstützung“, so Geist.

Interessierte können sich bei Kathrin Müller-Petersen, Referat Ehrenamt unter kathrin.mueller-petersen@malteser.org oder 06232-6778-251 melden.



Weitere Informationen gibt es auf der Homepage https://www.malteser.de/standorte/speyer.html oder über den QR-Code.

Quelle: Malteser Hilfsdienst e.V.