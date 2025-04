Schwetzingen – Körperliche Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei eine Schlägerei auf dem Beschleunigungsstreifen der B 39 in Richtung Hockenheim gemeldet. Als die alarmierten Streifen vor Ort eintrafen, standen die drei in Streit geratenen Männer im Alter von 18 Jahren, 38 Jahren und 53 Jahren samt ihren Fahrzeugen auf dem Beschleunigungsstreifen der Bundesstraße. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 53-jährige Opel-Fahrer zuvor entlang der B 39 aus Schwetzingen in Richtung Hockenheim. Zur gleichen Zeit, gegen 16:15 Uhr, verließ der 38-jährige Audi-Fahrer die A 6 aus Richtung Mannheim an der Anschlussstelle Schwetzingen-Hockenheim. Beim Einfädeln auf den Beschleunigungsstreifen der B 39 seitens des 38-jährigen Audi-Fahrers, soll es zu einem Konflikt zwischen den beiden Autofahrern gekommen sein.

Den Streit haben die Männer im weiteren Verlauf klären wollen, woraufhin sie ihre Autos verließen und es auf dem Beschleunigungsstreifen zu einem Handgemenge. Hierin waren neben dem 53-jährigen Opel-Fahrer auch sein 18-jähriger Beifahrer und der 38-jährige Audi-Fahrer verwickelt. Der Audi-Fahrer erlitt durch die körperliche Auseinandersetzung zwischen den drei Männern leichte Verletzungen im Gesicht. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Männer müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim