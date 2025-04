Schweigen-Rechtenbach – Verkehrsbeeinträchtigungen durch Radrennen am 05.04.2025

Schweigen-Rechtenbach u.a./Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 05.04.2025, findet in der Zeit von 10-18 Uhr, in Schweigen-Rechtenbach, die Radsportveranstaltung “Großer Preis der Südlichen Weinstraße” statt. Start- und Ziel der Veranstaltung ist am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach. Beim Passieren der Grenze von und nach Frankreich in Schweigen-Rechtenbach und im französischen Scheibenhard kann es zu kurzfristigen Wartezeiten kommen. Auf den überörtlichen Landes-, Bundes- und Kreisstraßen, sowie den Ortsgemeinden Steinfeld, Schweighofen, Kapsweyer, Oberotterbach, Niederotterbach, Vollmersweiler, Dierbach, Barbelroth, Mühlhofen, Billigheim, Rohrbach, Insheim und Offenbach kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Straßensperrungen. Die Verkehrsteilnehmer werden um Rücksicht gebeten. Kraftfahrzeuge müssen gegebenenfalls warten, bis die Teilnehmer durchgefahren sind. Den Anweisungen der Streckenposten ist Folge zu leisten. An den Hauptkreuzungen wird die Polizei den Verkehr regeln.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern