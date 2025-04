Ludwigshafen – Unfall mit verletzter Leichtkraftfahrerin – Autofahrerin gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Donnerstag (03.04.2025), gegen 16:30 Uhr, befuhr eine 18-Jährige mit einem Leichtkraftrad die Brunckstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Eine vorausfahrende Autofahrerin bremste aufgrund des stockenden Verkehrs, woraufhin die 18-Jährige auf das stehende Auto auffuhr. Da kein Schaden am Auto der unbekannten Frau entstand, einigten sich die beiden Verkehrsteilnehmerinnen darauf, dass kein Personalienaustauschs notwendig sei und die Autofahrerin verließ den Unfallort. Der später eintreffende Rettungsdienst nahm die 18-Jährige allerdings zur weiteren Untersuchung mit in ein Krankenhaus, da sie doch leicht verletzt wurde. Am Leichtkraftrad der 18-Jährigen entstand auch ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet die Autofahrerin nun, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz