Ludwigshafen – ROADPOL – Kontrollwoche “Speed” vom 7. – 13. April 2025

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 7. – 13. April finden im Rahmen der europaweiten ROADPOL Kontrollwoche “Speed” im Polizeipräsidium Rheinpfalz Kontrollen zur Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen statt. Der Schwerpunkt liegt auf Mittwoch, dem 9. April: An diesem Tag ist ein “Speed Marathon” mit besonders vielen Kontrollen im gesamten Polizeipräsidium geplant. Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt. Eine Analyse der Verkehrsunfallzahlen im Polizeipräsidium Rheinpfalz verdeutlicht die Notwendigkeit von Kontrollmaßnahmen, um die Senkung der Verkehrsunfallzahlen und auch insbesondere der Anzahl der Unfälle mit Personenschäden zu erreichen. Überhöhte Geschwindigkeit bleibt hierbei weiter eine Hauptunfallursache: 2024 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit 2.027 Verkehrsunfälle registriert. 587 Personen kamen bei diesen Unfällen zu Schaden. Mit dieser Aktion soll die Wichtigkeit dieses Themas verstärkt in das öffentliche Bewusstsein gerückt werden.

Das Lagebild zur Verkehrsunfallstatistik 2024 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und den polizeilichen Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/YSXrl (Verkehrsstatistik für den Raum Ludwigshafen). Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz