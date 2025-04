Karlsruhe – Messerangriff am Bahnhof – Täter flüchtig – Polizei im Großeinsatz

Karlsruhe / Aus der MRN-News Nachbarschaft – Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Mann von einem unbekannten Tätern mit einem Messer attackiert worden sein.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagmittag gegen 14:40 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs.

Nach Zeugenaussagen und der Auswertung von Überwachungskameras handelt es sich entgegen der Erstmeldung lediglich um einen Täter. Dieser flüchtete nach der Tat in Richtung Bahnhof-Südseite.

Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen dauern weiter an.

Der Schwerverletzte erlitt eine stark blutende Stichverletzung am Oberarm, die ärztlich versorgt wurde. Die Hintergründe zur Tat sind bislang nicht bekannt.

Hinweise auf eine konkrete Gefährdung der Bevölkerung liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.