Heidelberg – Kostenfreier Vortrag zur energetischen Sanierung – „Gut saniert?! – Anhören!“ am Donnerstag, 10. April, im Collegium Academicum

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einem kostenfreien Vortragsabend zur energetischen Sanierung von Wohngebäuden ein. Die Veranstaltung „Gut saniert?! Anhören!“ findet am Donnerstag, 10. April 2025, um 18 Uhr in der Aula des Collegium Academicum, Marie-Clauss-Straße 3, in Heidelberg-Rohrbach statt. Gemeinsam mit der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis (KLiBA) zeigt das Umweltamt der Stadt Heidelberg, wie der Weg zur energetischen Sanierung von Wohngebäuden erfolgreich gestaltet werden kann.

Vortragsabend liefert Informationen zu Sanierung, Photovoltaik und Fördermöglichkeiten

Im Rahmen des Vortragsabends erfahren Teilnehmende, wie eine erfolgreiche Altbausanierung gelingt, welche Heiztechniken für ihr Zuhause geeignet sind und welche Fördermittel zur Verfügung stehen. Die Themen umfassen die Sanierung der Gebäudehülle, Alternativen zu Öl- und Gasheizungen sowie die wichtigsten gesetzlichen Regelungen und Fördermöglichkeiten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Photovoltaik (PV): Hier werden grundlegende Informationen zur Nutzung von Strom aus PV-Anlagen in Verbindung mit Wärmepumpen vermittelt. Zudem wird die gesetzlich verankerte PV-Pflicht in Baden-Württemberg thematisiert.

Expertinnen und Experten erklären Schritt für Schritt, wie Hauseigentümerinnen und

-eigentümer Energie und Kosten sparen, den Wert ihrer Immobilie steigern und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Nach den Vorträgen besteht die Möglichkeit zum Austausch und zur Diskussion mit den Energieberaterinnen und -beratern der KLiBA.

Gebäudesanierung ein wichtiger Bestandteil der Heidelberger Klimaziele

Heidelberg will seine Vorreiterrolle im Umwelt- und Klimaschutz weiter ausbauen. Gemäß eines Gemeinderatsbeschlusses vom Juli 2022 verpflichtet sich die Stadt Heidelberg, im Rahmen ihrer Teilnahme an der EU-Mission „klimaneutrale und intelligente Städte“ in allen Handlungsfeldern konsequent auf das Ziel einer Klimaneutralität bis 2030 hinzuarbeiten und dem Klimaschutz Vorrang einzuräumen. Auch die Stadtverwaltung selbst verfolgt dieses Ziel bis 2030.

Die Sanierung von Gebäuden leistet einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Klimaziele, da nahezu 40 Prozent des Energieverbrauchs und 36 Prozent der Treibhausgasemissionen auf Gebäude entfallen. Mit dieser Veranstaltung möchte die Stadt Heidelberg Bürgerinnen und Bürgern die erforderlichen Werkzeuge und Informationen bereitstellen, um ihre Sanierungsprojekte nachhaltig und effizient umzusetzen.

„Gut saniert?!“: Initiative der KLiBA in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis

Die Veranstaltungsreihe „Gut saniert?!“ wird von der KLiBA in Zusammenarbeit mit den Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg organisiert. Ziel der Initiative ist es, Bürgerinnen und Bürger über die energetische Sanierung von Gebäuden zu informieren, gelungene Modernisierungsprojekte sichtbar zu machen und zur Umsetzung eigener Maßnahmen zu motivieren. Mehr zur Veranstaltungsreihe „Gut saniert?!“ gibt es online unter www.heidelberg.de/gutsaniert.

Im September werden im Rahmen von „Gut saniert?! Ansehen“ Tage der offenen Tür stattfinden: Am 20. und 21. September 2025 öffnen engagierte Bewohnerinnen und Bewohner von energetisch sanierten Wohnhäusern im Rhein-Neckar-Kreis ihre Türen und laden die Öffentlichkeit ein, ihr energiesparendes Zuhause zu besichtigen. Bei Führungen mit Fachleuten haben Interessierte die Möglichkeit, mehr über die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen zu erfahren, den gesteigerten Wohnkomfort zu erleben und wertvolle Tipps für eigene Projekte mitzunehmen. Die Stadt Heidelberg sucht bereits jetzt nach Gebäudeeigentümerinnen und

-eigentümer, die ihr saniertes Gebäude an diesem Tag der offenen Tür präsentieren möchten.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe „Gut saniert?!“ und das vollständige Programm sind im Internet unter www.kliba-heidelberg.de/effizient-saniert zu finden.

Quelle: Stadt Heidelberg