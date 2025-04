Heidelberg – Haus der Jugend: Programm-Höhepunkte im April

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zwei besondere Programm-Höhepunkte bietet das Haus der Jugend, Römerstraße 87, im April 2025: „Los—Gerollt!“: Tanzperformance und Workshop für Kinder ab 3 Jahren am 5. April, 15 Uhr.

Am Samstag, 5. April 2025, ab 15 Uhr lockt das Haus der Jugend mit einer Rolli-Performance und Workshop. In einem halbstündigen Tanztheaterstück spielen Tabea Gregory und Andrea Kreisel mit einem Sportgerät, das neue Bewegungsformen ermöglicht und in eine fantasievolle Zauberwelt entführt. In dem Stück für Kinder ab drei Jahren behandeln sie Fragen wie: Was braucht es wirklich im Leben? Den besten Grip, das schnellste Board, die verrückteste Idee oder einen Menschen, mit dem man alles teilen kann? Nach dem Stück dürfen die Kinder selbst in einem 45-minütigen Workshop tänzerische Bewegungserfahrungen auf dem Brett machen.

„Los—Gerollt!“ wurde von den Tänzerinnen Tabea Gregory und Andrea Kreisel mit einer Förderung des Kulturamtes produziert. Das künstlerische Team vernetzt die Städte Heidelberg, Darmstadt, Freiburg und Basel miteinander. Das Tanztheaterstück entstand mit der Unterstützung von Freiburger Choreografinnen (Julia Klockow und Wayne Götz). Dazu komponierten zwei Musikerinnen aus Darmstadt die Klangwelt des Tanztheaters (Jadwiga Frej und Charlotte Kersting). Weitere Informationen online unter www.tabea-gregory.de/shows.

Hauskonzert Queenteens am 26. April

Die womöglich jüngste „Queen“-Tributeband macht am Samstag, 26. April 2025, Halt im Haus der Jugend: Das überregionale Jugend-Bandprojekt aus dem Süden Bayerns schafft es mit professioneller Unterstützung, die Songs der britischen Band Queen weiterleben zu lassen. Mit von der Partie: Dominik Hübner, der bereits bei „The Voice Kids“ auf der Bühne stand. Interessierte können hier live sehen, wie sich die Musik von Queen generationenübergreifend weiterentwickelt. Eine Stunde lang können Zuschauende den Queen-Sound erleben und dabei entspannt Softdrinks genießen. Als Vorband dürfen sich die Gäste auf die Haus-der-Jugend-Bands „Voice Crack“ und „Kinetic Kiwis“ freuen. Der Eintritt ist kostenfrei. Das Konzert findet in der Disco des Hauses der Jugend, Römerstraße 87, statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Infos und Termine zum Haus der Jugend auch online unter www.hausderjugend-hd.de.

Quelle: Stadt Heidelbeerg