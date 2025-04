Heidelberg – „FerienOnJob“: In den Pfingstferien vom 16. bis 18. Juni den Traumjob finden – Soziale Berufe im Fokus – Anmeldung läuft!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In den Pfingstferien dreht sich bei „FerienOnJob“ alles um soziale Berufe. Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren können verschiedene Berufsfelder kennenlernen, in denen die Arbeit mit Menschen im Mittelpunkt steht. Ob in einer Klinik, einem Kindergarten oder bei kreativen sozialen Projekten – von Montag, 16., bis Mittwoch, 18. Juni 2025, erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm. Täglich von 10 bis 16 Uhr können die Jugendlichen herausfinden, welcher Beruf am besten zu ihnen passt. Veranstaltet wird das Ferienprogramm vom Bündnis für Familie Heidelberg in Kooperation mit dem Stadtjugendring Heidelberg und dem Bündnis für Ausbildung und Arbeit Heidelberg sowie mit vielen weiteren Partnern.

Geplant ist unter anderem der Besuch einer Heidelberger Klinik, die Vorstellung der Arbeit mit Kindern in einer Kindertageseinrichtung, ein Workshop zur Theaterpädagogik und Berufsorientierung in der Theaterwerkstatt Heidelberg, und das Kennenlernen sozialer Berufe bei Habito e. V. Weitere Informationen und den Anmeldelink gibt es im Internet unter www.ferienonjob.de.

Vom Ferienprogramm „FerienOnJob“ zur Berufsorientierung für Jugendliche profitieren Unternehmen und andere Institutionen sowie Familien gleichermaßen. Jugendliche können drei Tage lang in Ausbildungsbetriebe schnuppern und haben so die Möglichkeit, sich wichtige Impulse für die spätere Berufswahl zu holen. Betrieben bietet das Programm die Möglichkeit, zukünftige Auszubildende und Mitarbeitende zu gewinnen.

Quelle: Stadt Heidelberg