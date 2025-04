Heidelberg – Altstadt: Einladung zum Stadtteilgespräch am Montag, 7. April, ab 18 Uhr – Austausch zwischen Stadt, Altstadtgemeinde und Bürgerinnen und Bürgern vor Ort

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg lädt gemeinsam mit der Altstadtgemeinde Heiliggeist-Providenz der evangelischen Kirche am Montag, 7. April 2025, ab 18 Uhr zu einem Stadtteilgespräch in der Altstadt ein. Treffpunkt ist der große Saal des evangelischen Gemeindehauses der Altstadtgemeinde Heiliggeist-Providenz, Karl-Ludwig-Straße. Das Thema Zusammenleben steht dabei im Fokus. Dazu will sich die Stadtverwaltung mit Bewohnerinnen und Bewohnern der Altstadt austauschen. Es können auch Ideen gesammelt werden, wie das Zusammenleben in der Altstadt weiter gestärkt werden kann.

Außerdem werden die Altstadtgemeinde und der Stadtteilverein der Altstadt ihre bereits bestehenden Projekte vorstellen. Die Altstadtgemeinde stellt den Nachbarschaftstreff und das Coffee-Bike vor und möchte eine Anlaufstelle für allgemeine Stadtteilarbeit in der Altstadt einrichten. Hierzu sind Hinweise, Engagement und Ideen der Bürgerschaft gefragt.

Eingeladen sind alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie Akteurinnen und Akteure der Altstadt. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Quelle: Stadt Heidelberg