Grünstadt – Girls’ Day bei der Polizeiinspektion Grünstadt – Ein Tag als Polizeibeamtin

Grünstadt/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizeiinspektion Grünstadt beteiligte sich zum wiederholten Male am Girls’ Day, einer bundesweiten Aktion zur Berufsorientierung für Mädchen. 14 Schülerinnen der siebten bis neunten Klassen konnten am 03.04.2025 in den Beruf der Polizeibeamtin reinschnuppern. Was bedeuten die Sterne auf den Schulterklappen? Kann man auch direkt zur Kriminalpolizei? Was war Ihr spannendster Einsatz? – neben einer Vorstellung der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei Rheinland-Pfalz konnten jede Menge fachliche sowie persönliche Fragen beantwortet werden. Die Schülerinnen hatten die Möglichkeit, sich eine Polizeidienststelle von innen anzusehen, die Einsatzmittel der Polizei kennen zu lernen und teilweise selbst auszuprobieren. Nachdem die Mädchen ihr Wissen bei einem Quiz unter Beweis stellten, durften sie Spuren an einem fiktiven Tatort sichern und anschließend mit den Fingerabdrücken einer selbst durchgeführten erkennungsdienstlichen Behandlung abgleichen. Das Highlight für die Mädchen war es, ihre eigenen Fingerabdrücke aufs Papier zu bringen und diese als Andenken zu behalten.

Quelle: Polizeiinspektion Grünstadt