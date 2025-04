Germersheim – Vier neue Termine – Erstretter-Schulungsprogramm für 2025

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Schulungsprogramm für die Ausbildung zum Erstretter im Landkreis Germersheim nimmt nochmals Fahrt auf. „Nachdem vor einigen Wochen eine umfassende Erstretter-Schulung im Bellheimer Führungs- und Lagezentrum stattgefunden hat, haben sich direkt weitere Bewerber gemeldet, die an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit ihr Interesse bekundet haben“, so Christian Betzel, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur für den Landkreis Germersheim. Gemeinsam mit Marco Hemmer, dem Beauftragten für die Erstretter Südpfalz im Kreis Germersheim hat Betzel vier weitere Termine anberaumt, an denen sich Freiwillige als Erstretter qualifizieren können. Wer eine Ausbildung absolviert hat wird für die Erstretter-App freigeschaltet und ist ab diesem Zeitpunkt eingebunden in ein engmaschiges Netz an Erstrettern. Die werden durch die Rettungsleitstellen informiert und zu Einsätzen gerufen, sobald die Standortmessung ergeben hat, dass sich in unmittelbarer Nähe ein Notfall ereignet hat, bei dem wahrscheinlich Reanimationsmaßnahmen erforderlich sind. So können die Erstretter direkt zum Einsatzort eilen, dort bereits mit lebensrettenden Erste-Hilfe-Maßnahmen beginnen und dabei wertvolle Zeit bis zum Eintreffen eines Rettungsdienstes oder Notarzt überbrücken.

„Je enger das Netz an Erstrettern ist, desto mehr Schutz und Sicherheit bieten wir unserer Bevölkerung. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass das Interesse so groß ist. Ich hoffe, dass sich für die nun angekündigten Schulungstermine auch weiterhin ausreichend Menschen finden, die diese zweieinhalbstündige Schulung absolvieren und damit den Kreis unserer inzwischen nahezu 400 Erstretter erweitern“, so Landrat Martin Brandl über das neue Erstretter-Angebot in Bellheim. Schulungstermine sind der 24. April, 9. Mai, 22. August und 14. November, jeweils von 18 bis etwa 20.30 Uhr. Die Schulungen finden in Bellheim statt. Teilnehmen können Bürgerinnen und Bürger aus den Landkreis Germersheim oder Menschen, die im Kreis arbeiten beziehungsweise sich regelmäßig hier aufhalten. Anmeldungen werden per Mail an ger@erstretter-suedpfalz.de entgegengenommen. Weitere Informationen unter der Internet-Adresse www.kreis-germersheim.de/erstretter.