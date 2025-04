Germersheim – Unter Drogeneinfluss Handy auf Fahrrad genutzt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 30 Jahren ist Heike Nonnenmacher die gute Seele des Hauses: Vom ersten Tag an ist sie Chefarztsekretärin an der heutigen GRN-Klinik für Geriatrische Rehabilitation in Schwetzingen. Vom Einzug in den Neubau der ursprünglichen Reha-Klinik in Hockenheim am 1. April 1995 über den Umzug 2008 nach Schwetzingen bis heute ist sie der Klinik ... Mehr lesen »