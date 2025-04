Frankenthal – Stadtbücherei: Spielenachmittag für Jugendliche

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Spielbegeisterte Jugendliche ab 12 Jahren sind am Samstag, 12. April, zum Spielenachmittag in die Stadtbücherei eingeladen. Von 12 bis 15 Uhr können gemeinsam Gruppen- und Rollenspiele wie z. B. „Werwolf“ ausprobiert werden.

Rollenspiele bieten die Gelegenheit, in andere Charaktere zu schlüpfen und in fantasiereiche Spielwelten einzutauchen. Außerdem kommt es dabei auf gute Kommunikation und Teamfähigkeit an.

Gerade bei Spielen für Gruppen gibt es jedoch oft das Problem, dass nicht genügend Mitspielende gefunden werden können. Wer solche Spiele gerne einmal in größerer Runde spielen möchte, ist also herzlich willkommen. Die Veranstaltung ist sowohl für den Einstieg als auch für Geübte geeignet.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Weitere Informationen erhält man unter Veranstaltungen auf der Homepage der Stadtbücherei Frankenthal: www.frankenthal.de/stadtbuecherei

Kontakt Stadtbücherei: Telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr) in der Welschgasse 11.

Quelle: Stadt Frankenthal