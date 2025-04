Eppelheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In den Osterferien, vom 14. bis zum 27. April 2025, öffnet das GiselaMierke-Bad auch donnerstags von 14 bis 21 Uhr. Am Karfreitag, den 18. April, und am Donnerstag, den 1. Mai, öffnet das Bad von 8 bis 14 Uhr. An allen anderen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten. Kassenschluss ist jeweils 45 Minuten vor Badschließung.

quelle: Stadtwerke Heidelberg