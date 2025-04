Dudenhofen – Vorfahrt missachtet und Verkehrsunfall verursacht

Dudenhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 03.04.2025, gegen 19:00 Uhr missachtete ein 81-jähriger PKW Fahrer die Vorfahrt einer 49-jährigen PKW Fahrerin im Einmündungsbereich Speyerer Straße / Boligweg. Der 81-jährige befuhr den Boligweg in Richtung der Speyerer Straße und die 49-jährige befuhr die Speyerer Straße in Richtung der Neustadter Straße. Im Einmündungsbereich missachtete der 81-jährige die Vorfahrt und bog rechts in die Speyerer Straße ein, woraufhin beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Bei der Kollision blieben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Quelle: Polizeiinspektion Speyer