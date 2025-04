Wörth – Bandendiebstahl aus Supermarkt

Wörth am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Wörth gerufen. Insgesamt drei Personen gingen arbeitsteilig vor und verließen den Supermarkt ohne Waren im hohen zweistelligen Bereich an der Kasse zu bezahlen. Durch den Marktleiter konnte eine Dame bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort behalten werden. Zwei weitere Damen entfernten sich zunächst von dem Supermarkt. Durch die Polizei konnten beide Damen im Nachgang ermittelt und angetroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

