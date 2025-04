St. Martin – PKW-Aufbruch an der Totenkopfhütte

St. Martin/Landkreis südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr wurde am heutigen Donnerstag ein roter PKW Hyundai mit GER-Zulassung, der zu dieser Zeit auf dem Parkplatz gegenüber der Totenkopfhütte im Pfälzerwald abgestellt war, von unbekanntem Täter aufgebrochen. Der Täter schlug die hintere rechte Seitenscheibe ein und entwendete aus dem PKW eine Handtasche und einen Rucksack. Glücklicherweise hatte die Eigentümerin zum Wandern ihre Wertgegenstände mitgenommen, sodass sich die Tatbeute auf Bekleidung, Handtasche und Rucksack beschränkte. Wer Angaben zur Tat machen kann oder sonstige Auffälligkeiten an der Tatörtlichkeit gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben (06323-9550) in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät: Lassen Sie auch bei kurzer Abwesenheit keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen!

Quelle: Polizeidirektion Landau