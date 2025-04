Sinsheim – Rüttelplatte gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte entwendeten am Mittwoch in Sinsheim eine akkubetriebene Rüttelplatte von einem Anhänger. Die Unbekannten durchtrennten in der Zeit zwischen 7 Uhr und 14 Uhr die Spanngurte, mit denen die Rüttelplatte auf einem Anhänger verzurrt war. Dieser war in der Jahnstraße abgestellt. Anschließend ließen sie das Elektrowerkzeug, unter Zurücklassung des Anhängers, mitgehen. Wie das Diebesgut abtransportiert wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Wert der Rüttelplatte wird mit rund 4.500 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim