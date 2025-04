Sandhausen – Frühlingsfest mit Frühlingsmeile und Sommertagszug

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar. „Allroundtwister“ eine Attraktion beim Frühlingsfest

Frühlingsmeile und Sommertagszug locken zusätzlich am Sonntag – Familientag mit ermäßigten Preisen

Da geht es in der Tat rund – beim Frühlingsfest mit Frühlingsmeile und Sommertagszug von Samstag bis Dienstag, 5. bis 8. April 2025, werden auf dem Festplatz unter anderem Fahrgeschäfte aufgebaut und der „Allroundtwister“ gehört als eine der Attraktionen dazu. Los geht es auf dem Festplatz am Samstag, 5. April, ab 14 Uhr. Dann sind auch Autoscooter, Karussell, Greifer, Zucker-, Angel- und Imbisswagen, Crêpes, Schießstand, Bungeestrampolin, Simulator, Eis- und Babyflug sowie Eventbus mit Cocktails oder auch Burgern hoch im Kurs. Auf dem Festplatz geht es täglich um 14 Uhr los, außer am Sonntag, da ist der Start um 12 Uhr. Am Familientag, am Dienstag, 8. April, gibt es ermäßigte Preise.

Traditionell wird die Hauptstraße bei der Frühlingsmeile zur Fußgängerzone umfunktioniert – unter der Ägide des Gewerbevereins präsentieren sich die Sandhäuser Unternehmen am Sonntag, 6. April, von 13 bis 18 Uhr von ihrer besten Seite und laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

„Schrieh, Schdrah, Schdroh, dä Summerdaag isch do“ – der Sommertagszug ist Sache des Verkehrs- und Heimatvereins, der am Sonntag, 6. April, um 13.30 Uhr zunächst auf dem Pausenhof der Theodor-Heuss-Grundschule zur Aufstellung bittet. Der kunterbunte Umzug mit den gebastelten Sommertagsstecken startet dann um 14 Uhr und nimmt folgenden Weg: Hauptstraße, Wingertstraße, Schneidmühlstraße, Waldstraße, Hauptstraße und Bahnhofstraße.

Im Nachgang der furchtbaren Amokfahrt in Mannheim am 3. März sind die Vorkehrungen in Sachen Sicherheit nochmals verstärkt worden. Darauf weist Ordnungsamtsleiter Peter Schmitt hin. Dank des Bauhofs sind die Zufahrtsstraßen zur Frühlingsmeile und zum Sommertagsumzug am Sonntag, 6. April, durch gemeindeeigene schwere Blumenkübel gesperrt. Diese werden ab Montag wieder schnellstmöglich an ihre Ursprungsorte gebracht. In jedem Fall: Das Frühlingsfest mit Frühlingsmeile und Sommertagszug am Sonntag ist einen Besuch wert.

Quelle Gemeinde Sandhausen