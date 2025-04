Neuhofen – Anlagebetrug – hoher Schaden

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer großzügigen Spende unterstützt der Förderverein des Lions Club Schifferstadt-Goldener Hut die gemeinnützige Arbeit des Internationalen Bauordens. Jetzt wurde ein Spendenscheck in einem laufenden Projekt in Otterstadt überreicht. Der Internationale Bau Orden mit Sitz in Ludwigshafen bringt junge Menschen, die sich für einen guten Zweck engagieren wollen, zusammen. So arbeiten derzeit sechs ... Mehr lesen »