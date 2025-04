Mannheim – VFR empfangen TSG Balingen zum absoluten Spitzenspiel der Oberliga Baden-Württemberg

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. „Möchten diese Partie gewinnen“

Rasenspieler empfangen TSG Balingen zum absoluten Spitzenspiel der Oberliga Baden-Württemberg

Mit zwei wertvollen Siegen im Rücken wird der VfR Mannheim am kommenden Samstag (15.30 Uhr) das Spitzenspiel gegen die TSG Balingen bestreiten. Zuletzt setzten sich die Rasenspieler dank eines verwerteten Foulelfmeters von Andrew Wooten mit 1:0 (0:0) beim FSV Hollenbach durch. Somit blieben die Blau-Weiß-Roten auch zum zweiten Mal in Serie ohne Gegentor. Das anstehende Duell gegen den Tabellenzweiten hat es nun in sich. Aktuell trennen beide Mannschaften noch neun Punkte voneinander. Geht es nach den Vorstellungen des VfR, soll der Rückstand am Samstagabend auf sechs Punkte reduziert werden. Im Folgenden alle relevanten Infos zum Spiel:

Der Gegner:

Um die fußballerische Klasse des schwäbischen Kontrahenten zu charakterisieren, genügt ein Blick auf die Tabelle. 60 Punkte aus 25 absolvierten Partien verdeutlichen, welche hohe Dominanz der Zweitplatzierte dieser Spielklasse entfaltet. Der Start ins neue Kalenderjahr ist mit vier Siegen und dem jüngsten torlosen Remis gegen Ravensburg ebenfalls geglückt. Mit einem Punkteschnitt von 2,4 Zählern pro Partie präsentiert sich der Regionalliga-Absteiger eigentlich wie ein Spitzenreiter, doch Ligaprimus Großaspach bricht zurzeit gefühlt sämtliche Oberliga-Rekorde.

Viel Hoffnung wird Balingen auch in Mannheim sicherlich wieder auf die bisher effiziente Offensive setzen. Bisher erzielte die TSG 62 Tore, jeweils 13 Treffer entfielen auf die beiden torgefährlichsten Akteure Halim Eroglu und Pedro Almeida Morais. Vor allem Morais erwies sich in den vergangenen Wochen als extrem torgefährlich und erzielte in den jüngsten fünf Begegnungen fünf Tore. Eroglu hingegen ist seit seinem Sechserpack im September gegen den VfR Mannheim torlos.

Stimmen zum Spiel:

„Wer am Wochenende ein Spitzenspiel in der Oberliga sehen möchte, muss das Rhein-Neckar-Stadion aufsuchen“, brachte VfR-Cheftrainer Marcel Abele das Grundsätzliche bereits voller Vorfreude auf den Punkt. Laut ihm birgt das Spiel gegen Balingen aufgrund der aktuellen Tabellensituation per se eine gewisse Brisanz. Diese ist durch das vergangene Wochenende nochmals ein Stück größer geworden. „Ohne Wenn und Aber möchten wir diese Partie unbedingt gewinnen und die Chance nutzen, ein Stück näher an Balingen heranzukommen“, peilt er mit seiner Mannschaft einen Sieg an. „Natürlich wissen wir aber, dass ein absoluter Top-Gegner auf uns wartet. Dementsprechend ist der Respekt auch groß“, sagte Abele und verwies auf den beeindruckenden Saisonverlauf der TSG.

Doch aus blau-weiß-roter Perspektive gibt es genügend Anlass, optimistisch dem Spitzenspiel entgegenzublicken. Der jüngste 1:0-Erfolg in Hollenbach war laut Abele vor allem ein Sieg des Willens. „Die Jungs haben bis zur letzten Minute alles investiert und sich diesen dreckigen 1:0-Sieg auch verdient. In Hollenbach sind schon viele Teams gestolpert, wir aber nicht“, so der blau-weiß-rote Chefcoach. Gegen Balingen soll erneut eine stabile Defensivleistung die Grundlage des Erfolgs sein. Zuletzt wurde vor allem im Spiel gegen den Ball vieles richtig gemacht. „In den vergangenen fünf Partien haben wir nur drei Gegentreffer kassiert. Zwei davon fielen nach Standards“, merkte Abele an, wie schwer sein Team aktuell zu knacken ist.

Personalsituation:

Aktuell stehen hinter den Einsätzen von Manfred Osei Kwadwo, Gianluca Korte, Alexander Esswein sowie Altin Vrella mehr oder weniger dicke Fragezeichen. Dafür ist Michael Udebuluzor wieder einsatzbereit.

Bilanz:

Die TSG Balingen war bisher nicht der Lieblingsgegner des VfR Mannheim. Diese Tatsache ist nicht nur auf die herbe 0:7 (0:3)-Klatsche aus der Hinrundenbegegnung zurückzuführen, sondern auf eine ganze Bandbreite unglücklich verlaufener Duelle. In den bisher elf Aufeinandertreffen konnte der VfR lediglich in der Saison 2011/2012 sowie in der Spielzeit 2013/2014 ein Duell mit Balingen für sich entscheiden. Mittlerweile wartet der VfR seit vier Spielen wieder auf einen Sieg gegen die TSG. Aber wie heißt es so schön? Je länger eine Serie hält, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie demnächst reißt.

Quelle VfR Mannheim