Mannheim – Nach Gefahrenbremsung mehrere Fahrgäste verletzt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch gegen 14:50 Uhr bog ein 48-jähriger Ford-Fahrer aus der Kornblumenstraße in die Straße “Auf dem Sand” in Fahrtrichtung Rollbühlstraße ab. Hierbei übersah der 48-Jährige den zu diesem Zeitpunkt “Auf dem Sand” fahrenden Bus. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, führte der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durch, wodurch 5 Fahrgäste stürzten und sich leicht verletzten. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam es durch das Bremsmanöver nicht. Vier der verletzten Fahrgäste wurden zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim