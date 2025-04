Mannheim – BAB 6 – Fahrzeug in Brand geraten

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagvormittag geriet auf der A 6 in Höhe Mannheim aus unbekannter Ursache ein Auto in Brand. Ein 55-jähriger Mann war gegen 8.45 Uhr mit seinem Audi auf der A 6 in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim bemerkte er zunächst seltsame Motorgeräusche und schließlich deutliche Rauchentwicklung aus dem Motorraum seines Fahrzeugs. Er steuerte umgehend den Standstreifen an und verließ sein Fahrzeug. Kaum aus dem Auto ausgestiegen, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Diese entwickelten sich rasch zu einem Vollbrand des Audi. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der entstandene Schaden an Fahrzeug und Fahrbahn kann derzeit noch nicht beziffert werden. Erste Löschversuche erfolgten durch Bedienstete der Autobahnmeisterei Mannheim, die zufällig an der Örtlichkeit vorbeifuhren. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte der Brand schließlich vollständig gelöscht werden. Das Fahrzeug wurde im Anschluss abgeschleppt. Während der Löscharbeiten und Abschleppmaßnahmen waren vorübergehend bis zu zwei Fahrstreifen gesperrt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war ein technischer Defekt brandursächlich.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim